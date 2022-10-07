Волейболисты воронежского клуба «Кристалл-Черкизово» стартовали в чемпионате с победы

"Кристалл" стартовал удачно. Фото: cspsk-vrn.ru

В Ростове-на-Дону стартовал чемпионат России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б». Воронежская команда «Кристалл-Черкизово» сыграла с «Динамо-МГТУ» из Майкопа и победила 3:0, сообщили в региональном Центре подготовки сборных команд.

Первую партию воронежцы выиграли уверенно - 25:20. Вторая получилась более упорной. Майкопская команда уступила лишь два очка – 25:23. А вот в третьей снова «Кристалл» был значительно сильнее – 25:19.

- Игра была напряженной, так как волейболисты из Майкопа в сентябре на Кубке России 2022 года в Махачкале одержали победу над нашей командой со счетом 3:2. В стартовом составе вышли три наших молодых воспитанника Данила Котляров (2005 г. р.), Матвей Уксусов (2005 г. р.) и Андрей Алёхин (2006 г. р.) Наша молодежь достойно проявила себя в первой игре. Капитан команды «Кристалл-Черкизово» Виктор Чекмачёв и все ребята уверенно довели игру до победы 3:0, - подвел итоги стартового матча президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашёв.

7 октября воронежцы сыграют с командой СШОР из Краснодарского края. 8 октября они проведут повторный матч с «Динамо-МГТУ», а 9-го повторно сразятся с СШОР.