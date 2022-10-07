Под Воронежем «Фольксваген» врезался в «Ладу»: пострадали мужчина и женщина

"Фольксваген" после столкновения опрокинулся набок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 6 октября, в 17 часов на 521 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе 51-летний житель Белгородской области, руливший «Фольксваген Поло», при развороте не пропустил «Ладу-Весту», ехавшую навстречу. Хотя по правилам обязан был это сделать. В результате машины столкнулись. Иномарка при этом опрокинулась набок.

Иномарка сильно повреждена. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина, управлявший «Фольксвагеном», как и 47-летний воронежец, руливший «Ладой», в ДТП серьезных травм не получили. А вот пассажиры, иномарки, мужчина и женщина из Воронежа (обоим по 36 лет), попали в больницу. У них травмы разной степени тяжести.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 6 октября случилось 99 ДТП, из них в Воронеже – 77, на дорогах в районах – 15, на федеральных трассах – 7. В пяти авариях получили травмы семь человек. Автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей и еще 40 выехавших на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.