В лесу под Воронежем пропала 85-летняя пенсионерка

Ориентировка волонтеров

Добровольцы попросили помощи у жителей Воронежской области в поисках 85-летней Нины Ашихиной. Пенсионерка бесследно пропала в Нижнедевицком районе 6 октября. Ориентировку в соцсетях распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Женщина проживает рядом с ж/д станцией Избище. 6 октября она ушла в близлежащий лес и домой так и не вернулась. Поиски пенсионерки шли всю ночь, пока безрезультатно.

Рост Нины Ашихиной 160 см. Она худощавого телосложения. У нее серо-голубые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения была одета в красно-коричневую куртку, коричневые штаны, темно-зеленые резиновые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Нины Ашихиной, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (поисковики) или 112 (служба спасения).