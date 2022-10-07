Небо над Воронежем останется закрытым до 16 октября

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим временного ограничения полетов в международный аэропорт Воронеж имени Петра I продлен в очередной раз. Самолетам запрещено подниматься в небо до конца следующей недели, до 16 октября. Об этом сообщили в Росавиации 7 октября.

Помимо Воронежского аэропорта, не принимают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Пассажирам предлагают альтернативные варианты. Работают воздушные гавани в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Напомним, небо над Воронежем для гражданской авиации закрыли уже более семи месяцев назад, с начала специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Запрет на полеты ввели 24 февраля.