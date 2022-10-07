Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 6:48

В четверг на горячую линию с вопросами частичной мобилизации позвонили 1267 воронежца

Звонки от граждан принимают по номеру 122
Евгения ФРОЛОВА

В течение 6 октября на горячую линию с номером 122 от воронежцев поступило 1267 звонков. Они задавали вопросы о частичной мобилизации. Такими данными поделились в правительстве Воронежской области.

Напомним, линия начала принимать звонки по мобилизации 23 сентября. Наибольшее количество обращений от граждан было в первый день работы колл-центра. Затем число звонков постепенно сокращалось.

Напомним, линия работает круглосуточно. Сотрудники колл-центра отвечают на самые интересующие жителей региона вопросы о частичной мобилизации. Подробный материал о работе центра читайте здесь.