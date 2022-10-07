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Общество7 октября 2022 6:41

В Воронежской области отменен особый противопожарный режим

Постановление опубликовано на сайте правительства региона
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Особой противопожарный режим, введенный весной 2022 года В Воронежской области, отменили. Соответствующее постановление опубликовали 6 октября на сайте правительства региона.

В документе отмечается, что в области зафиксировано снижение пожарной опасности.

Напомним, что режим в этом году был введен на месяц раньше – с 1 апреля. Жителям региона запрещено было разжигать костры и въезжать в лес на автомобилях. В этом сезоне в Воронежской области сильных ландшафтных пожаров удалось избежать.