В Воронежской области отменен особый противопожарный режим

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Особой противопожарный режим, введенный весной 2022 года В Воронежской области, отменили. Соответствующее постановление опубликовали 6 октября на сайте правительства региона.

В документе отмечается, что в области зафиксировано снижение пожарной опасности.

Напомним, что режим в этом году был введен на месяц раньше – с 1 апреля. Жителям региона запрещено было разжигать костры и въезжать в лес на автомобилях. В этом сезоне в Воронежской области сильных ландшафтных пожаров удалось избежать.