Потепление придет в Воронежскую область в предстоящие выходные

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие выходные жителей региона порадует теплая погода. По данным регионального Гидрометцентра, дожди прекратятся, воздух прогреется до +19 градусов.

Утром в субботу, 8 октября, синоптики прогнозируют местами туман. Днем в районах будет +13...+18 градусов, переменная облачность. В Воронеже 13-15 градусов выше нуля и ни намека на осадки.

В воскресенье, 9 октября усилится ветер до 10 м/с. Осадков не ожидается, а температура воздуха по области будет +14...+19 градусов. В Воронеже также можно не надевать теплые куртки. На улице будет 15-17 градусов тепла.

Дожди по прогнозам начнутся уже с понедельника. И значительно похолодает до +13.