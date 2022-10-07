В Воронеже отопление дали уже в 60% многоквартирных домов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже батареи стали горячими уже в 60% многоэтажек. Каждый день в городе к теплу подключают новые дома. По данным на вечер 6 октября затопили уже в 2 818 МКД. Об этом сообщили в мэрии.

Там пояснили, что на завершающей стадии находится подключение зданий, где расположены социальные объекты. Тепло пустили в 204 детсада, в 146 школ и других учебных заведений, а также в 126 лечебных учреждений. Готовность соцобъектов составляет 93%.

Напомним, в Воронеже стартовал отопительный сезон 3 октября. Все теплоисточники были готовы к этому, а на магистралях прошли необходимые гидравлические испытания.