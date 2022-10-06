Воронежский «Буран» разгромил казанский «Барс» на выезде

Только что Артем Артемов забросил победную шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Встреча в Казани вначале развивалась по типичному для «Бурана» в нынешнем сезоне сценарию. На девятой минуте счет открыли хозяева – реализовал большинство Денис Комков. Однако на этот раз «ураганные» взяли быка за рога (или в данном случае барса за глотку) уже в первом периоде. На 11 минуте Антон Гловацкий показал, что тоже умеет реализовывать «лишнего» - 1:1. А на 14-й Артем Артемов вывел «Буран» вперед. И опять же в это время воронежцы были в большинстве. Почти тут же первую шайбу в матче в равных составах забросил Александр Шипилов – 3:1.

Второй период получился малорезультативным. Но «ураганные» упрочили преимущество в счете – на 29 минуте отличился Егор Баланов – 4:1.

В конце третьего периода хозяева пошли ва-банк, сняли голкипера, но в итоге на исходе 56 минуты получили только пятый гол в пустые ворота от Прохора Корбита – 5:1. И тут же казанцы запсиховали, в очередной раз оказались в меньшинстве. Его реализовал Дмитрий Огурцов, оформив разгром – 6:1.

«Буран» после этого выигрыша набрал 6 очков и делит 23-25 места с ангарским «Ермаком» и нефтекамским «Торосом». Впереди у «ураганных» матч 15 октября в Воронеже с ХК «Ростов». Будущий соперник идет на 19 месте с 10 очками в активе.