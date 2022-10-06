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Общество6 октября 2022 17:48

Военный комиссар Воронежской области в прямом эфире ответит на вопросы о частичной мобилизации

Их можно задать в комментариях под постом с анонсом трансляции
Олег КУЗНЕЦОВ
Сергей Панков.

Сергей Панков.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В пятницу, 7 октября, в 16.00 начнется прямой эфир военного комиссара Воронежской области Сергея Панкова. Он ответит на вопросы, касающиеся частичной мобилизации в нашем регионе.

Задать вопрос военкому можно, оставив комментарий под постом с анонсом прямого эфира. Ответы на те из них, которые Сергей Панков посчитает самыми актуальными, он даст в прямом эфире.

Напомним, с 22 сентября в Воронежской области работает горячая линия по вопросам мобилизации. Консультации дают по телефону 122. В частности, можно поинтересоваться правилами перемещения по стране и за рубежом для тех, кто подлежит частичной мобилизации и денежном довольствии, положенном армейским новобранцам.