Военный комиссар Воронежской области в прямом эфире ответит на вопросы о частичной мобилизации

Сергей Панков. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В пятницу, 7 октября, в 16.00 начнется прямой эфир военного комиссара Воронежской области Сергея Панкова. Он ответит на вопросы, касающиеся частичной мобилизации в нашем регионе.

Задать вопрос военкому можно, оставив комментарий под постом с анонсом прямого эфира. Ответы на те из них, которые Сергей Панков посчитает самыми актуальными, он даст в прямом эфире.

Напомним, с 22 сентября в Воронежской области работает горячая линия по вопросам мобилизации. Консультации дают по телефону 122. В частности, можно поинтересоваться правилами перемещения по стране и за рубежом для тех, кто подлежит частичной мобилизации и денежном довольствии, положенном армейским новобранцам.