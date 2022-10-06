Воронежские дзюдоисты завоевали 15 наград на всероссийском турнире

Спортсмены боролись не только за медали, но и за разряд кандидата в мастера спорта. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Воронеже прошли традиционные всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Александра Ряжских. Турнир проводится на протяжении 18 лет. Исключением был лишь 2020-й год, когда не было соревнований из-за распространения коронавируса.

В минувших соревнованиях принимали участие спортсмены не старше 18 лет и боролись они не только за медали, но и за разряд кандидата в мастера спорта. Его присуждали победителям. В результате в тройку сильнейших на турнире попали 15 воронежских дзюдоистов, четверо из них завоевали золотые медали.

Победителями стали - Михаил Зиновьев (весовая категория до 55 кг), Платон Бигоидзе (в/к свыше 90 кг), Ульяна Лалачкина (в/к до 48 кг) и Екатерина Сушко (в/к свыше 70 кг).

Вторые места заняли - Виктория Анучина (в/к до 48 кг), Александра Лалачкина (в/к до 52 кг), Асмик Овеян (в/к до 52 кг) и Анна Бигоидзе (в/к свыше 70 кг).

Бронзу завоевали - Денис Черкезов (в/к до 46 кг), Сергей Лыков (в/к 60 кг), Николай Буйлов (в/к до 73 кг), Дмитрий Пархоменко (в/к 81 кг), Мария Епишова (в/к до 57 кг), Ника Додица (в/к до 63 кг) и Анна Иванова (в/к до 70 кг).