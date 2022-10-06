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Общество6 октября 2022 16:30

Под Воронежем может исчезнуть пруд

Об этом сообщили жители села Каверье
Алексей СЕРГУНИН
Экологи провели проверку и выявили нарушения. Фото пресс-службы департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области.

Экологи провели проверку и выявили нарушения. Фото пресс-службы департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области.

В адрес департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области поступило сообщение от жителей села Каверье Большеверейского сельского поселения Рамонского района о сбросе воды из пруда на балке Канюховка. Сотрудники ведомства провели проверку и выявили нарушения.

- В связи с преднамеренным повреждением донного водовыпуска осуществляется неконтролируемый спуск воды, в результате чего происходит полная деградация водного объекта, - информирует телеграм-канал департамента.

Информация о нарушении экологи направили в ОМВД России по Рамонскому району, а также в администрацию Рамонского мунициапального района, Верхне-Донское Управление Ростехнадзора, ГУ МЧС по Воронежской области и Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора, и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.