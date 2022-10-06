Шесть воронежцев стали лауреатами премии «Команда Путина»

Цель премии - отметить людей, которые много делают для нашей страны и для простых россиян. Фото ОНФ Воронежской области.

Премия «Команда Путина» учреждена «Народным фронтом». Ее цель – отметить людей, которые много делают для нашей страны и для простых россиян. Искренне и бескорыстно. Серия вручений премии стартовала 5 октября в Кремле и пройдет более чем в 20 городах России. В их числе – Воронеж, где почетной награды удостоились шесть земляков.

Среди лауреатов – хирург областной детской больницы №2 Александр Шестаков. Он спас грудного ребенка из Мариуполя. В дом, где жила малышка, попал снаряд. Девочка получила сквозное ранение, открытый перелом бедра. Но благодаря экстренной операции и золотым рукам доктора она выжила и обязательно будет здоровой.

- Для меня, конечно, все юные пациенты одинаково важны, но этот случай особенный, - признался Александр Шестаков. - Маленький человек только родился и уже столкнулся с настоящим ужасом. В моей практике это первый ребенок с территории боевых действий. Травмы были очень серьезными. Но сейчас малышка чувствует себя хорошо. И это – главное.

Его коллега Николай Шмитков заведует отделением реанимации в областной больнице №1. А еще он практикующий анестезиолог-реаниматолог и настоящий стахановец. За год вместе с сотрудниками отделения оказал медпомощь девяти тысячам пациентов.

- Мы больше месяца работали на территории Меловского района, вошедшей в состав России Луганской народной республики. Помогали местным педагогам подготовиться к учебному году, выстроить образовательный процесс в соответствии с российскими стандартами. Работы было очень много. Тем не менее, все поставленные задачи успешно выполнили. С 1 сентября дети учатся по российским учебникам, а луганские учителя обеспечены необходимыми пособиями и методической литературой, - порадовался за коллег Александр Нарожный.

Вместе с ним премию «Команда Путина» получил еще один воронежский педагог Александр Мураев. Он также был в ЛНР в составе образовательного десанта.

Общественные деятели Виктор Шевляков и Геннадий Четырин признались, что присуждение премии стало для них полной неожиданностью. Впрочем, это их волонтерская работа, которая сопряжена с реальным риском для жизни, вызывает восхищение.

Виктор Шевляков – ветеран боевых действий в Афганистане, 18 раз побывал с гуманитарной миссией на Донбассе. Геннадий Четырин активно занимается оказанием гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. В том числе, за свой счет. Доставляет продукты, предметы первой необходимости в Алчевск, Дебальцево, Северодонецк и другие населенные пункты.

- Эти люди - наша гордость, на них хочется и нужно равняться, - уверен руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров. - Они, пожалуй, и есть подлинная Россия: искренняя, бескорыстная, бесстрашная, с открытым сердцем. И мы необыкновенно рады, что они стали частью «Команды Путина». Мощного локомотива, который двигает страну вперед, делает ее сильной, процветающей, способной справиться с любым вызовом.