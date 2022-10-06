В Воронеже мужчина после получения денег в ломбарде стал жертвой грабителей

Ночью в воскресенье, 3 октября, 45-летний житель Левобережного района зашел в один из ломбардов на Московском проспекте. За оставленную там вещь он получил 1200 рублей. Захотелось получение денег отметить. Рядом с ломбардом он увидел двух незнакомцев. Завязался разговор, и троица решила пойти в гости к мужчине «обмыть» это событие.

Однако до дома 45-летний мужчина и двое его новых знакомых не дошли. В арке, когда до квартиры было рукой подать, несостоявшиеся собутыльники решили отобрать деньги. Они напали на мужчину, несколько раз ударили его, схватили 1200 рублей и паспорт (его они вскоре выбросили) и убежали. Тот оправился от шока и подал заявление в полицию.

Страж порядка установили личности грабителей и задержали их. Преступников доставили в отдел полиции. Они признали свою вину и заявили, что потратили украденные деньги на алкоголь.

- Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). В ближайшее время должны принять решение об аресте обоих преступников, - сообщили в региональном ГУ МВД.