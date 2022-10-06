В Воронеже открыли бюст осетинцу Лазарю Дзотову, сражавшемуся за Воронеж в годы ВОВ

На открытие бюста Лазарю Дзотову в Воронеж приехала делегация республики Северная Осетия - Алания. Фото из телеграм-канала горДумы.

В церемонии открытия приняли участие глава Воронежа Вадим Кстенин, заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов, делегация республики Северная Осетия - Алания, представители ветеранских организаций, юнармейцы. Об этом информирует телеграм-канал горДумы.

Комсомолец-осетин лейтенант Лазарь Дзотов 15 августа 1942 года с двумя взводами автоматчиков форсировал реку и подавил огневые точки врага, препятствовавшие переправе части. Закрыл своей грудью вражеский дот при взятии Чижовского плацдарма.

Когда его тело нашли после боя, в руке лейтенанта был зажат комсомольский билет, а в нём - записка. Это было письмо-завещание:

«15 августа 1942 года. Моему народу. В своей службе советскому народу дерусь до последней капли крови за честь, за свободу, за независимость советской земли. Я верен своей воинской присяге, которую принял перед лицом великого народа. Считаю себя до последней минуты своей жизни верным сыном народа. Вперёд за Родину! Лейтенант Дзотов».

В Воронеже чтут память боевого офицера. В его честь названа одна из улиц Ленинского района, где Лазарь Дзотов совершил свой бессмертный подвиг.