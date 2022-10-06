В Воронежской области за неделю в три раза выросло число свадеб в связи с частичной мобилизацией

220 влюбленных заставила поторопиться с оформлением отношений частичная мобилизация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области после начала частичной мобилизации расписались 220 пар, в которых жених вскоре после церемонии уходит в армию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. На 30 сентября таких браков было 67. Получается, что за неделю их число выросло более чем в три раза.

Мобилизованным мужчинам, желающим жениться, нужно прийти в ЗАГС с полученной из военкомата повесткой. Тогда им разрешат вступить в брак через несколько дней после подачи заявления. Могут пойти навстречу и оформить отношения влюбленных прямо в день обращения или же в период до даты, указанной в повестке.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска должны пополнить 300 тысяч человек из запаса. В Воронежской области пока о завершении частичной мобилизации на территории нашего региона не сообщали.