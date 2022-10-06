Воронежская пловчиха победила на Летних Играх Паралимпийцев

Дарья Майбородина (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Сочи проходят международные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В них принимают участие спортсмены из 78 регионов России и 10 зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Эритреи. На играх будет разыграно 362 комплекта наград.

По итогам первых дней соревнований на счету воронежских спортсменов пять медалей. Победительницей в плавании на 400 м вольным стилем стала Дарья Майбородина с результатом 5 минут 29,68 секунды. Занявшая второе место москвичка Виктория Абашкова уступила нашей спортсменке 11,02 секунды. Третье место заняла Светлана Мартышова из Саратовской области. После этого Майбородина завоевала на турнире еще одну медаль - серебряную - на дистанции 50 м вольным стилем. Её результат 31,51 секунды. Чемпионке из Московской области Елене Клячкиной Дарья проиграла 0,57 секунды. Замкнула тройку сильнейших москвичка Юлия Прошина. А сегодня, 6 октября, еще одна наша пловчиха Нина Рябова поднялась на пьедестал - она стала третьей на 100-метровке брассом.

Дважды на пьедестал поднимались наши легкоатлеты. В метании клаба третий результат показал Андрей Беляев - 27 метров 31 см. Вперёд он пропустил белоруса Владислава Гриба и дагестанского атлета Мусу Таймазова, которые стали первым и вторым соответственно. Также замкнула тройку сильнейших на турнире Антонина Баранова - она завоевала бронзу в толкании ядра. Её снаряд улетел на 12 метров 83 см - это лучший результат в сезоне для спортсменки. Серебряной призёрке турнира, Александре Зайцевой из Костромской области, Антонина уступила 20 см. А первой стала москвичка Светлана Миронова - 13 метров 12 см.