В Воронежской области после ранения школьника ножом в голову возбудили дело о халатности

Следственные органы СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность). Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

Как сообщалось ранее, шокирующий случай произошел днем 5 октября на школьной перемене: два подростка поругались, в итоге один достал нож и ударил им в голову своему оппоненту. Раненого девятиклассника пришлось везти на вертолете в Воронеж. Ему три часа делали операцию, сейчас пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователь настаивает на помещении подростка в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Предварительно установлено, что из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей администрацией школы и должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богучарского района не принято должных мер к своевременному выявлению и недопущению развития конфликтной ситуации между подростками, что в итоге обернулось кровавым инцидентом.

По поручению Председателя СК России ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.