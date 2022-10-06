У воронежца, задолжавшего по штрафам 172 тысячи рублей, арестовали "Опель"

Утром 6 октября сотрудники ДПС поймали серийного штрафника. В 10.45 на улице Кулибина остановили «Опель Вектра», которым управлял 48-летний мужчина.

При проверке по базам учета полицейские обнаружили, что за последние два года водитель допустил 168 нарушений ПДД, в основном, за превышение скорости. Общая сумма штрафов составила 172 тысячи рублей. Судебные приставы-исполнители сразу арестовали машину и отправили ее на спецстоянку до погашения всей задолженности.

В этот день в ходе проведения акции «Чистый номер» проверили более 80 транспортных средств и выявили два автомобиля, регистрация которых была прекращена или аннулирована. На владельцев составили административные протоколы и изъяли у них свидетельства на транспортные средства и госномера.