В Воронеже будут судить водителя автобуса, по вине которого пострадали 12 пассажиров

В Воронеже 38-летнего водителя маршрутного автобуса будут судить по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

По версии следствия, 4 января этого года обвиняемый, управляя автобусом «Лиаз», ехал с пассажирами по улице Плехановской. Во время движения водитель не учел дорожные условия, состояние дорожного покрытия, проявил невнимательность к дорожной обстановке, не принял своевременных мер к корректировке траектории движения, из-за чего наехал на бетонное ограждение моста.

В результате нарушения ПДД пострадали 12 пассажиров. Двум потерпевшим, один из которых является несовершеннолетним, причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в Центральный районный суд Воронежа. Кроме того, прокуратура района в интересах несовершеннолетней потерпевшей заявила гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.