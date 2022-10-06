В Воронеже мошенники рассылают фальшивые извещения с рекомендациями проверить счетчики воды

Воронежцам продолжают поступать объявления с навязчивыми рекомендациями неотложной метрологической поверки приборов учета воды. Авторы фейковых уведомлений предлагают абонентам заказать поверку до указанного срока, в противном случае, жители будут вынуждены оплачивать услугу водоснабжения по тарифу с повышающим коэффициентом. Для большей убедительности рекламный спам оформлен виде извещений со штрих-кодом и «печатями».

- Доверять подобным листовкам настоятельно не рекомендуем – это агрессивная реклама услуги, оформленная в стиле официального документа, - пояснила заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина. - По действующему законодательству обязанность контроля за сроком поверки приборов учета закреплена за абонентом, который сам принимает решение о поверке или замене прибора и выбирает исполнителя услуги.

Напомним, что сроки поверки счетчика можно узнать из его паспорта, а также из акта ввода в эксплуатацию. Эти документы находятся у потребителей. Чтобы не стать жертвой сомнительных организаций, нужно пользоваться услугами компаний, которые аккредитованы на право поверки. Проверить такую организацию можно на официальном сайте Росаккредитации, выбрав вкладку «Реестр аккредитованных лиц».