Житель Воронежской области вырастил на огороде 23 куста конопли

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В Семилукском районе полицейские обнаружили мини-плантацию конопли. 23 куста наркосодержаших растений вырастил на своем участке в поселке Латная 47-летний рецидивист, который уже был судим за незаконный оборот наркотиков и кражи. Подозреваемый ухаживал за растениями, регулярно поливал их и полол сорняки.

Кусты изъяли, направили на исследование. Эксперты подтвердили, что растения являются наркосодержащими. Задержанный признался, что выращивал коноплю для личного употребления. На него завели уголовное дело за незаконное культивирование запрещенных растений.