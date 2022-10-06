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Происшествия6 октября 2022 11:34

Житель Воронежской области вырастил на огороде 23 куста конопли

Теперь ему грозит срок за культивирование наркосодержащих растений
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В Семилукском районе полицейские обнаружили мини-плантацию конопли. 23 куста наркосодержаших растений вырастил на своем участке в поселке Латная 47-летний рецидивист, который уже был судим за незаконный оборот наркотиков и кражи. Подозреваемый ухаживал за растениями, регулярно поливал их и полол сорняки.

Кусты изъяли, направили на исследование. Эксперты подтвердили, что растения являются наркосодержащими. Задержанный признался, что выращивал коноплю для личного употребления. На него завели уголовное дело за незаконное культивирование запрещенных растений.