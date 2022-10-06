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Общество6 октября 2022 11:23

В Воронеже возбудили дело из-за строительных работ на памятнике истории и архитектуры

Сигнал поступил в надзорные органы от горожан
Ярослав ИВАНОВ
фото управления по охране ОКН

фото управления по охране ОКН

В Воронеже полиция возбудила административное дело по факту незаконных строительных работ на объекте культурного наследия. Сигнал в управление по охране ОКН поступил от горожан: строительство заметили у памятника истории и культуры «Дом Ивановской», который расположен на ул.Бехтерева, 5.

- Указанные работы проводились в нарушение требований действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, - отметили в управлении.

«Дом Ивановской» построен в 1911 году. На госохрану его приняли в 1987-м. В настоящее время - жилой дом.