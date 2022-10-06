Воронежский заповедник показал, как барсук принимает песочные ванны

скриншот с видео Воронежского заповедника

Воронежский заповедник показал песчаные ванны, которые устраивает себе барсук. Зверь вернулся заброшенный барсучий городок. И его сняла фотоловушка.

- Посмотрите, какие «ванны» принимает этот житель заповедного леса! Млекопитающие и птицы используют песок для избавления от паразитов. Благо нашему барсуку далеко ходить за песком не требуется, можно потереться боками о стенки норы и отряхнуться хорошенько на выходе, - сопроводили видео сотрудники заповедника.

Барсучий городок (так называется нора с системой ходов, которые роют эти звери) долгое время был необитаем. В прошлом году в нем успешно вывела потомство лисица, а в течение предыдущих пяти лет постоянных жильцов в городке не наблюдалось.