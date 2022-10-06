Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что больше не гонится за медалями

Ангелина Мельникова. Фото из телеграм-канала спортсменки.

- Интересные соревнования вышли, - написала в своем телеграм-канале Ангелина Мельникова, - вспоминая события Спартакиады в Казани, где она шесть раз поднималась на пьедестал.

- Такие эмоции и мысли до этого меня, наверное, никогда не посещали. Первое, что хочется сказать, выступать без мотивации и определённостей тяжело. Казалось бы, тренируйся себе, выступай и наслаждайся жизнью, но нет, тут совсем другое. Я человек со спортивным характером и мне нужны достижения. Я понимаю, что время без достижений для меня = потраченное время. Причём не просто достижения, а уровнем выше, чем были до этого. Именно поэтому, сейчас тяжело. Так что, привет всем целеустремленным. Мы питаемся целями и достижениями. И без них нам никак не живётся.

Спортсменка призналась, что минувшая Спартакиада просто кишела разговорами о победах, о медалях, о пьедестале.

- И я почувствовала некое давление на меня, как на спортсмена. Вопросы из разряда: «Геля, ты не выиграла соревнования, тебе не обидно? Молодое поколение растёт и наступает на пятки, что ты чувствуешь?» Да это же прекрасно, у нас подрастают сильные гимнастки, которые вскоре будут бороться за те медали, за которые боролась вся история гимнастики прошлого. Зачем мне задавать такие вопросы? Я бы лучше с радостью рассказала о достоинствах этих гимнасток и их сильных качествах.

При этом Ангелина призналась, что уже давно перестала гнаться за медалями.

- Моя гонка окончена. Я прошла этот путь. Моя цель сейчас - показывать ту гимнастику, над которой я работала и оттачивала долгие годы, чтобы она нравилась мне, моему тренеру и зрителю. Чтобы все получали удовольствие от просмотра. А молодое поколение, они молодцы, трудятся, работают, и у них столько ещё всего впереди, и взлёты, и падения, и обиды, и радости.

Мельникова сделала резонный упрек в адрес представителей СМИ.

- Слишком много вопросов о пьедестале. И тут люди создают искусственную среду вокруг тебя, где ты - проигравший почему-то. И ты как спортсмен, чувствуешь определённое давление, все говорят о проигрыше, которого для самого тебя нет. И вот тут, самое главное самому не нырнуть в эту искусственную среду, созданную вокруг тебя, а оставаться верным себе и своим убеждениям. А на чужих далеко не уедешь.

Заканчивая свой крайне эмоциональный пост, воронежская гимнастка напомнила о своих любимых выражениях, с которыми она идет по жизни.

- Их два. Первое. «Не так сложно забраться на вершину, как сложно на ней удержаться». Второе. «Покажи мне хоть что-то хорошее, чему не приходит конец и у меня на радостях крыша съедет». У каждого периода жизнь есть прекрасное свойство - заканчиваться. А дальше нас ждёт что-то новое и так по кругу. Всякий раз на соревнованиях я чувствую гордость за нашу работу с тренерами, благодарность и счастье, что я достойный спортсмен.