Росприроднадзор назвал три причины пены на Воронежском водохранилище

фото rpn.gov.ru/regions/36

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку после сообщений воронежцев о пене на водохранилище.

- В ходе осмотра участка вдоль набережной Авиастроителей видимых источников сброса сточных вод не установлено. Специалисты филиала ЦЛАТИ по Воронежской области взяли пробы природный воды для определения концентраций загрязняющих веществ. Значительных превышений ПДК не установлено, - сообщили в ведомстве.

По мнению специалистов, возможны три причины образования пены. Это загрязнение поверхностно-активными веществами, механическое движение воды, связанное с перемешиванием ее слоев при сильном ветре и столкновении водного потока с препятствиями, изменяющими направление движения воды, а также биологическая причина - отмирание биомассы водных растений и водорослей, в результате чего происходит гниение и выделение органических и неорганических газообразных соединений, которые способны вспенивать воду.