Глава Следкома запросил результаты расследования инцидента под Воронежем с подростком, которому вонзили в голову нож

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Кириллу Левиту доложить об установленных в рамках следствия обстоятельствах инцидента в Богучаре, где школьнику вонзили в голову нож.

Шокирующий случай произошел днем 5 октября на школьной перемене: два подростка поругались, в итоге один достал нож и ударил им в голову своему оппоненту. Раненого девятиклассника пришлось везти на вертолете в Воронеж. Ему три часа делали операцию, сейчас пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии. Тем временем следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего нападавшего за покушение на убийство.