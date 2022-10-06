Воронежские школьники организовали для учителей «копилку добрых слов»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Ленинском районе Воронежа в честь Дня учителя ребята из 13-й школы ребята установили «копилку добрых слов», куда любой желающий мог отправить поздравление для конкретного учителя, а активисты позже передадут их адресатам.

В свой профессиональный праздник педагоги школ района получили заслуженные награды. Среди них Наталья Деева, Ирина Попова, Ольга Желобовскся, Елена Котова, Светлана Колмыкова и Татьяна Рыжкова.

Здесь же на импровизированной сцене хор младших классов исполнил задорную песенку «Родители-крокодители».

На территории Ленинского района сегодня работают 14 муниципальных общеобразовательных учреждений, где обучаются более 10 тысяч учеников. Из них 1214 первоклассников, а выпускников в следующем году будет почти 500.

Глава Ленинского района Сергей Ситников направил поздравление педагогам:

- Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем учителя. Учитель - гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные. Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Благодаря вашим стараниям, дорогие друзья, каждый ребенок становится умнее и культурнее. Вы помогаете детям расширить кругозор, учите правильно общаться, прививаете воспитание, насыщаете знаниями, - сказал Сергей Александрович.

Он пожелал учителям оставаться все такими же терпеливыми и человечными, добрыми и бескорыстными.