Воронежцы стали призерами всероссийского турнира по фехтованию

Воронежские спортсмены стали третьими в командном турнире. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежские спортсмены завоевали на турнире «Донская осень» четыре медали. В фехтовании на рапирах второе место среди мальчиков 2011-14 г. р. занял Михаил Соломаха. Вместе с ним на пьедестал почёта поднялся еще один воронежец Григорий Бутин - он стал третьим. А в фехтовании на шпагах бронзовым призёром стал Артём Плотников. Еще одну медаль воронежцы завоевали в командном турнире. Третьими стали Бутин, Соломаха, Денис Лисунов и Матвей Яцких.

Тренируются ребята под руководством В. Снытникова, С. Алиева, Р. Смирно, Н. Соломахи, И. Зайцевой и А. Петровой.

Как сообщалось ранее, сегодня, 6 октября, в 19 часов на сайте kassir.ru стартует продажа билетов на матч 12-го тура Премьер-лиги «Факел» – «Зенит». Игра с лидером наверняка соберет аншлаг. Уже сейчас воронежским болельщикам доступны только билеты на сектор 1 Восточной трибуны. Их будут продавать по принципу не больше двух в одни руки.