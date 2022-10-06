Жительница Воронежа перечислила аферистам 1,25 млн рублей, пытаясь спасти свои накопления

За 5 октября жертвы дистанционных мошенников лишились около 3,2 млн рублей – в полицию обратились восемь обманутых аферистами жителей Воронежской области.

22-летнюю девушку «развел» криминальный дуэт из лже-полицейского и лже-менеждера банка. Сначала ей позвонил на мобильный «сотрудник правоохранительных органов» и напугал, что зафиксирован несанкционированный доступ мошенников к ее банковскому счету и попытка хищения средств. Фальшивый полицейский рассказал, что проводится расследование и розыск злоумышленника. А пока чтобы не допустить хищения денег в дальнейшем с ней свяжутся работники банка и проинструктируют о мерах предосторожности. Через несколько минут девушке позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что мошенники снова пытаются снять средства с ее счета. Слово за слово и девушка рассказала по телефону о размерах личных накоплений, а потом под диктовку менеджера оформила заявки на кредит в нескольких банках. После этого мошенник порекомендовал перевести деньги на более безопасный счет. И потерпевшая сходила в банк, сняла со своих счетов 900 тысяч рублей, а затем еще около 350 тысяч рублей. Двумя траншами через банкомат она перевела более 1,25 млн рублей неизвестно кому.

Но эпопея не закончилась. Доверчивой девушке снова позвонил якобы работник банка и огорошил, что мошенники пытаются оформить на нее кредиты. Чтобы их опередить, необходимо самой отправиться в банк и по ранее оставленным заявкам оформить кредиты. Затем деньги следует перевести на безопасный счет. В этот раз жительница Воронежа засомневалась и обратилась в полицию.