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Здоровье6 октября 2022 8:49

В Воронежской области за сутки еще три человека умерли от коронавируса

При этом выздоровели почти в три раза больше людей, чем заразились
Юрий КОЗЛОВ
После двух суток без смертей от последствий ковида умерли еще три наших земляка.

После двух суток без смертей от последствий ковида умерли еще три наших земляка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После двух суток без смертей санитарные врачи сообщили о новых умерших от последствий коронавируса. На утро четверга, 6 октября, опасная болезнь отправила в мир иной трех человек. Жертв ковида в Воронежской области стало 8 469.

В то же время число новых заболевших еще немного снизилось – на утро 6 октября прибавилось 557 зараженных, 44 попали в больницы. Напомним, на начало дня 5 октября их было 563. Тогда были госпитализированы 69 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 459 648 жителей Воронежской области.

Радует, что на утро 6 октября много новых выздоровевших – 1 246 человек. Это в 1,5 раза больше, чем на начало дня 5 октября. Тогда победивших ковид было 764. С начала эпидемии от коронавируса избавились 441 306 жителей Воронежской области.