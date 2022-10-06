В Воронежской области за сутки еще три человека умерли от коронавируса

После двух суток без смертей от последствий ковида умерли еще три наших земляка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После двух суток без смертей санитарные врачи сообщили о новых умерших от последствий коронавируса. На утро четверга, 6 октября, опасная болезнь отправила в мир иной трех человек. Жертв ковида в Воронежской области стало 8 469.

В то же время число новых заболевших еще немного снизилось – на утро 6 октября прибавилось 557 зараженных, 44 попали в больницы. Напомним, на начало дня 5 октября их было 563. Тогда были госпитализированы 69 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 459 648 жителей Воронежской области.

Радует, что на утро 6 октября много новых выздоровевших – 1 246 человек. Это в 1,5 раза больше, чем на начало дня 5 октября. Тогда победивших ковид было 764. С начала эпидемии от коронавируса избавились 441 306 жителей Воронежской области.