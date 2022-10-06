Туалет в Центральном парке Воронежа будут чинить больше двух месяцев и получат за это 3,1 миллиона рублей

Культурным посетителям Центрального парка придется привыкать к биотуалетам. Фото: centralniy-parkvrn.ru

Туалет в Воронежском центральном парке закрыли с четверга, 6 октября, для ремонта. Об этом сообщили в городском управлении экологии.

Ремонтом занимаются специалисты компании «Снаб-торг Воронеж». Они уже начали подготовительные работы – отключили в этом интимном месте системы отопления и водоснабжения.

За ремонт по контракту заплатят 3,1 миллиона рублей. При этом продлятся работы до 10 декабря. Будем надеяться, что труд в течение двух месяцев обернется открытием такого нового туалета, что аж душа запоет.

Пока же культурным посетителям Центрального парка придется довольствоваться установленными на время ремонта биотуалетами.