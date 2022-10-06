Под Воронежем в ДТП с «Шевроле Ланос» и «Ладой» пострадали три человека

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими в Петропавловском районе.

5 октября около 9.37 на 89-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка»

75-летний водитель на «Шевроле Ланос», следовавший со стороны села Петропавловка в направлении Калача, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в «Ладу212140», которая двигалась по равнозначной дороге со встречного направления.

В аварии пострадали три человека – оба водителя и 87-летняя пассажирка «Лады», их доставили в больницу.

В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировали 123 ДТП, в них пострадали 16 человек.