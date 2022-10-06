Под Воронежем угонщики попали в ДТП и бросили машину

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4 октября в Панинском районе по горячим следам нашли угонщиков.

60-летняя жительница Панино утром обнаружила отсутствие автомобиля ВАЗ-211210. Оперативники опросили очевидцев и установили личности подозреваемых. 40-летнего жителя Ставрополя и 38-летнего панинца задержали, и они признались в угоне.

Ночью мужчины на улице увидели у одного из домов ВАЗ-211220, который оказался не запертым, а ключи от замка зажигания лежали на водительском сидении. Они решили покататься по ночному поселку. Но не справились с управлением и врезались в препятствие. После чего бросили разбитую машину.

За угон им грозит до семи лет заключения.