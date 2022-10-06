Воронежская строительная компания помогла с закупкой экипировки мобилизованным

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Воронежская строительная компания (СК) «Выбор» приобрела для мобилизованных жителей региона дополнительную экипировку и технические средства. Об этом рассказали в пресс-службе организации 5 октября.

Там отметили, что с началом частичной мобилизации 21 сентября в розничной торговле резко выросли цены на индивидуальные средства бронезащиты, а также на медицинские аптечки. Затем прошла информация о дефиците хорошего обмундирования для военных. В связи с этим в СК приняли решение помочь воронежцам, которые были призваны на военную службу в рамках мобилизации. Специально для них компания закупила дополнительную экипировку и технические средства. В ближайшее время их передадут в разведывательную роту.

В список вошли бронежилеты высокой степени защиты и тепловизионные прицелы iRay Saim SCH 50, которые оснащены самыми передовыми возможностями и позволяют получать отличную картинку на всей дистанции в любое время суток и в любую погоду. Кстати, закупленные бронеплиты Бр5 имеют высочайший класс безопасности и являются одними из самых надежных.

– Мы помогали и будем помогать нашим защитникам, в том числе и средствами экипировки. Сейчас очень важное время, когда необходимо держаться друг за друга, — подчеркнули в СК.

Ранее стало известно, что компания окажет финансовую поддержку своим сотрудникам, призванным на прохождение службы в ряды ВС РФ. Их семьи получат единоразовую выплату в размере 100 000 рублей, а рабочие места будут сохранены.