Губернатор Воронежской области подписал указ об осеннем призыве

Губернатор Александр Гусев подписал указ о проведении осеннего призыва в ноябре-декабре 2022 года. Документ опубликовали на портале областного правительства в среду, 5 октября.

Новый призыв будет проходить, как и прошлый, в условиях антиковидных мер безопасности. То есть, призывные пункты должны быть подвергнуты тщательной дезинфекции, а армейские новобранцы обеспечены масками.

Начало осеннего призыва в 2022 году сдвинули на 1 ноября в связи с большой загруженностью военкоматов, решающих вопросы частичной мобилизации. На этот раз в войска должны призвать 800 жителей Воронежской области. Осенью 2021 года новобранцев в нашем регионе было больше 1,1 тысячи.