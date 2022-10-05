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Общество5 октября 2022 17:31

Губернатор Воронежской области подписал указ об осеннем призыве

Он начнется 1 ноября
Олег КУЗНЕЦОВ

Губернатор Александр Гусев подписал указ о проведении осеннего призыва в ноябре-декабре 2022 года. Документ опубликовали на портале областного правительства в среду, 5 октября.

Новый призыв будет проходить, как и прошлый, в условиях антиковидных мер безопасности. То есть, призывные пункты должны быть подвергнуты тщательной дезинфекции, а армейские новобранцы обеспечены масками.

Начало осеннего призыва в 2022 году сдвинули на 1 ноября в связи с большой загруженностью военкоматов, решающих вопросы частичной мобилизации. На этот раз в войска должны призвать 800 жителей Воронежской области. Осенью 2021 года новобранцев в нашем регионе было больше 1,1 тысячи.