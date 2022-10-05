Добрую женщину из Воронежа обманули на 212 тысяч рублей «не местные» мошенники

Мошенников, обманувших 44-летнюю женщину, разыскивают сотрудники отдела полиции № 6 Центрального района. Фото: Юрий КОЗЛОВ

44-летняя жительница Центрального района стала жертвой собственной отзывчивости. 3 октября на улице Фридриха Энгельса у дома № 7 к ней подошли двое незнакомцев. Они рассказали, что хотят улететь домой, в одну из стран ближнего зарубежья, и нужны деньги на билеты.

Сердобольная женщина дала аферистам 212 тысяч рублей. Они клятвенно уверяли, что вышлют деньги, как только прилетят на родину. Однако возврата долга их благодетельница так и не дождалась. И 4 октября написала заявление в полицию

- Всего за минувшие сутки в Воронежской области случилось восемь мошенничеств и пять краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 5 270 000 рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям УК, карающим за мошенничества и кражи. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.