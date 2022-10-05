Билеты на матч воронежского «Факела» с питерским «Зенитом» начнут продавать 6 октября

Билеты на домашний матч "Факела" с "Зенитом" будут продавать только на 1 сектор Восточной трибуны. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В четверг, 6 октября, в 19 часов на сайте kassir.ru стартует продажа билетов на матч 12-го тура Премьер-лиги «Факел» – «Зенит». Игра с лидером наверняка соберет аншлаг. Уже сейчас воронежским болельщикам доступны только билеты на сектор 1 Восточной трибуны. Их будут продавать по принципу не больше двух в одни руки.

На Северной трибуне будут располагаться болельщики «Зенита». Петербургский клуб в отличие от того же московского «Спартака» воспользовался правом на выделение гостевой квоты. С баннерами в поддержку «Зенита» фанаты гостей могут находиться только на Северной трибуне.

Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется в субботу, 8 октября, в 14.00. Спортивная арена откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 11.30.

Справки по телефону: (473) 272-71-47.