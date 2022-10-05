В правительстве Воронежской области появится управление молодежной политики

Новое управление в областном правительстве решили создать для повышения эффективности молодежной политики. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В среду, 5 октября, губернатор Александр Гусев подписал указ о создании в структуре областного правительства управления молодежной политики. Этот документ подытожил проводимую реорганизацию. Ранее 29 сентября решили разукрупнить департамент образования, науки и молодежной политики. Одновременно приняли решение о сокращении штатов. Видимо, со старых должностей чиновники перейдут на новые – уже в управлении молодежной политики.

Новая структура заработает с 1 декабря. До 1 октября должны были подготовить документы, регулирующие деятельность нового управления и его штатное расписание.

Реорганизация ставит перед собой повысить эффективность молодежной политики, которую решили все же не мешать с вопросами науки и образования.