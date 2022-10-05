В Воронеже Котенка с улицы Лизюкова утеплили шарфом

Отопительный сезон начался, и Котенок с улицы Лизюкова тоже утеплился. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Скульптура Котенка с улицы Лизюкова без приключений не живет. То часть усов оторвут, а то и оденут. К счастью, на этот раз случился именно второй вариант.

В отличие от вандалов многие воронежцы о персонаже известного мультика любят заботиться. Вот и на этот раз на его шею повязали шарф. Ну а что – голый Котенок, пусть даже и железный, некоторых прохожих, видимо, тоже в холод бросает. А тут прикрыл шарфом, и ничего. Кстати, утепляют Котенка уже не в первый раз. И, в основном, шарфами. Куртки-то жалко.

Кстати, ближе к концу недели, по прогнозам синоптиков, потеплеет до +15…+16 градусов. И солнышко выглянет. Тогда и шарф с Котенка можно будет снять.