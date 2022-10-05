Воронежский педагог-психолог победила на Всероссийском конкурсе

Олеся Попова. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В среду, 5 октября, в Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2022». В суперфинал вышли 15 работников системы образования. В нем участники должны были решить профессиональные кейсы. То есть, справиться с предлагаемые им непростыми педагогическими задачами по консультированию участников учебного процесса.

Эксперты, входящие в жюри, признали, что лучше всего решила нелегкие задачи воронежский педагог-психолог Центра развития ребенка – детский сад № 198 Олеся Попова. Расположено образовательное учреждение, где она работает, на Набережной Авиастроителей, 30 в Левобережном районе.

Поздравляем Олесю Сергеевну с признанием ее профессионального мастерства в День учителя!