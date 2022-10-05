В Воронежской области виновника аварии, в которой погибли женщина и двое детей, посадили на 10 лет

"Лада" после страшной аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Аннинского района. Его признали виновным в ДТП, где погибли женщина и двое ее детей.

Авария случилась 27 марта в 13.45 на 5 километре дороги Анна-Бобров. 31-летний мужчина ехал на исправном «Форде-Фокус», будучи сильно пьяным. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой-Грантой». Сидевшая за рулем 44-летняя жительница Воронежа и двое ее детей – 10-летний мальчик и 15-летняя девочка погибли на месте. Водитель «Форда» и двое его пассажиров 25 и 34 лет попали в больницу. Причем если первые двое пострадали не так сильно, то 34-летний мужчина получил тяжелые травмы.

После выписки из больницы 31-летнего водителя арестовали, он признал свою вину. В итоге он получил 10 лет колонии общего режима. На 2,5 года его лишили водительских прав. Кроме того, виновник аварии обязан будет заплатить родственнику погибших 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.