Мэр Воронежа сообщил номера телефонов для помощи семьям мобилизованных

Родственники мобилизованных могут сообщить о своих проблемах в районные управы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэр Воронежа Вадим Кстенин попросил родственников мобилизованных горожан связаться с местной администрацией. Глава столицы Черноземья заявил, что у военкоматов не всегда есть контактные данные. А в мэрии нужны сведения для оказания помощи родным новых участников специальной военной операции на Украине.

Вадим Кстенин сообщил, что сотрудники городской администрации стремятся поговорить со всеми, чтобы выяснить, чем им сейчас можно помочь. Родственников мобилизованных просят позвонить по следующим телефонам:

Железнодорожный район: 8-951-547-17-41, 8-905-052-03-55

Коминтерновский район: 8-960-117-05-81

Левобережный район: 8-920-464-66-11

Ленинский район: 8-904-214-39-99

Советский район: 8-960-119-68-44

Центральный район: 8-920-407-08-05.

Сотрудники управ в рабочее время будут не только формировать списки с контактами, но и смогут записать пожелания и рассказы о житейских проблемах. Их обещают постараться помочь решить. Муниципальные служащие не смогут сразу ответить на все вопросы, но каждый из них передадут руководителю управы, профильному вице-мэру или мэру.

Кроме того, не смогут ответить и на вопросы, относящиеся к компетенции Министерства обороны России. Для этого открыты «горячие линии»: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46, а также единая для всех регионов: 122.

На телефоны сотрудников управ просят звонить только родных мобилизованных граждан. Если они будут заняты, возможно кому-то из членов семей будет сложнее рассказать о своих проблемах.