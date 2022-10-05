В Воронежской области в 2022 году 15 детей заболели чесоткой

Клещи могут переносить чесотку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За восемь месяцев 2022 года 39 жителей Воронежской области заболели чесоткой. 15 из них – дети до 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Болезнь передается чесоточным клещом. Это насекомое можно подцепить при контакте зараженного человека со здоровым. Также клещ может прятаться в вещах больного. Особенно большая вероятность подхватить чесотку осенью и зимой.

Для профилактики чесотки нужно строго соблюдать правила личной гигиены. А если все же заболели, сразу обращайтесь к врачу.