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Общество5 октября 2022 12:49

В Воронеже в октябре уберут еще шесть киосков и один холодильник

Все они размещены незаконно
Евгения ФРОЛОВА

Список НТО, которые демонтируют в Воронеже в октябре, пополнился новыми объектами. Все они размещены без разрешительной документации. Обновленный перечень опубликовали на официальном сайте городской администрации 5 октября.

Планируется убрать шесть незаконных киосков и один холодильник. При этом удалось установить владельца лишь одной торговой точки. Владельцев «Робин Сдобин» и «Славица» пока не определили.

Три НТО расположены в Советском районе и по одной торговой точке в Ленинском, Коминтерновском и Железнодорожном районах.

Ранее мэрия Воронежа в течение октября запланировала демонтировать 12 киосков, один платежный терминал и одно холодильное оборудование, которые размещены без разрешительных документов.