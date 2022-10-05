В Воронеже в октябре уберут еще шесть киосков и один холодильник

Список НТО, которые демонтируют в Воронеже в октябре, пополнился новыми объектами. Все они размещены без разрешительной документации. Обновленный перечень опубликовали на официальном сайте городской администрации 5 октября.

Планируется убрать шесть незаконных киосков и один холодильник. При этом удалось установить владельца лишь одной торговой точки. Владельцев «Робин Сдобин» и «Славица» пока не определили.

Три НТО расположены в Советском районе и по одной торговой точке в Ленинском, Коминтерновском и Железнодорожном районах.

Ранее мэрия Воронежа в течение октября запланировала демонтировать 12 киосков, один платежный терминал и одно холодильное оборудование, которые размещены без разрешительных документов.