Воронежец поджег «Газель» коллеги за то, что тот приобнял его жену

Фото - ГУ МВД по региону

В полицию о поджоге Газели сообщил 27-летний воронежец. Он пояснил, что незадолго до инцидента у него произошел конфликт с коллегой по работе. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 5 октября.

Мужчина пояснил, что 3 октября он на рабочем месте поддержал супругу подозреваемого, с намерением приободрить женщину, которая работала без выходных. Причем сделал это неосмотрительно на глазах у ее мужа. А тот пришел в ярость и стал швырять предметы со стола, а затем ушел.

Ночью 4 октября потерпевшему на сотовый позвонила сотрудница и сообщила, что на автостоянке предприятия сгорел его автомобиль. Полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Злоумышленник – 35-летний местный житель – принес канистру с бензином, разлил и поджег. За считанные минуты пламя полностью уничтожило грузовой автомобиль. Сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила около 100 тысяч рублей.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 5 лит лишения свободы.