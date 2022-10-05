Житель Воронежской области заплатит 30 тысяч рублей за оскорбление Путина накануне его 70-летия

За оскорбление Президента в неприличной форме мужчина выложит 30 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Россошанском районном суде вынесли вердикт по делу гражданина К., разместившего в соцсети ВКонтакте пост с оскорблением Владимира Путина. Комментарий мужчина разместил под обращением Президента, опубликованном в сентябре 2022 года.

На мужчину завели административное дело. В суде определили, что информация в посте была не только неприличная по форме, но и по содержанию оскорбляющая «человеческое достоинство Президента РФ, как главы Российской Федерации». Что Владимиру Путину накануне его 70-летия, которое он будет отмечать 7 октября, теоретически может быть крайне неприятно. При условии, что Президент заглядывает в дальние уголки Сети, хотя его занятость позволяет в этом усомниться.

Гражданин К. в ходе судебного заседания полностью признал свою вину. В итоге его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Впрочем, у мужчины есть десять суток со дня вручения или получения копии постановления, чтобы попробовать обжаловать решение россошанских служителей Фемиды в Воронежском областном суде.