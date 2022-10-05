В Воронежской области появилась вакансия с зарплатой до двух миллионов рублей

Зарплату работодатели предлагают немалую, но и требования предъявят соответствующие. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый ТОП-10 высокооплачиваемых вакансий опубликовали аналитики портал HeadHunter. Его возглавляет специалист по работе с архитекторами и проектными организациями. Ему предлагают зарплату от 800 тысяч до 2 миллионов рублей до вычета налогов. В его обязанности будут входить лоббирование фасадной системы, внесение фасада в проект, продвижение в регионе. Специалиста ищут в компании «Элкон».

Второе место – у вакансии директора компании «Патриот», делающую игровую компьютерную мебель. Ему готовы платить от 100 до 500 тысяч рублей в месяц. Директору нужно будет формировать команду, повысить эффективности работы компании, увеличить прибыль.

На третьем месте предложение работы финансового директора «Галереи Чижова». Соискателю обещают от 150 до 350 тысяч рублей на руки. Но и круг обязанностей широк: управление финансовыми потоками предприятия, контроль расходов и доходов, обеспечение фирмы финансами (в том числе и кредитными), налоговое и стратегическое планирование. Специалиста ищут уже несколько месяцев. Видимо, соотношение зарплаты и требований потенциальных кандидатов не устраивает.

Бэкенд программисту на Ruby on Rails уровня Senior обещают платить от 340 тысяч рублей на руки. Это четвертое место рейтинга. Программисту нужно будет разработать сервис знакомств в Сети. Возможна удаленная работы.

Пятое-шестое места делят вакансии вице-президента по управлению строительными проектами и разработчика back-end уровня middle удаленно в «Смарт-контракте». Обоим обещают зарплату от 300 тыс. рублей до вычета налогов.

Программисту 1C готовы платить от 250 тыс. рублей на руки. Гендиректору в ПК «Эквизол» обещают зарплату от 250 до 300 тысяч рублей на руки. Аналогичную зарплату предлагают хирургу-имплантологу в Polar Dent.

Менеджер по продажам в «Акценте» имеет возможность зарабатывать до 300 тысяч рублей до вычета налогов.