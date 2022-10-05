В Воронежской области ищут пропавшую без вести 54-летнюю женщину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры попросили жителей региона о помощи в поисках 54-летней Валентины Ефановой. Женщина проживает в городе Лиски. Она ушла из дома 4 октября и до сих пор от нее нет вестей. Ориентировку опубликовали в соцсети «ВКонтакте» активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Из нее следует, что рост Валентины 157 см. Она плотного телосложения, у нее темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения женщина была одета в темно-бордовую толстовку, черные штаны, черные ботинки и серую шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).