Житель Воронежской области убил гостя, приревновав к нему свою жену

Фото - СУ СКР по региону

В Борисоглебске передано в суд уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве приятеля жены и попытке лишить жизни супругу (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). А причиной всему стала ревность. Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Было установлено, что в ночь с 23 на 24 апреля 2022 года пьяный обвиняемый прибыл домой к 50-летней жене на ул. Карла Маркса в Борисоглебске, с которой находился в длительной ссоре. Увидев, что она была в компании 60-летнего местного жителя, разъярился. Из ревности ударил женщину принесенным с собой ножом в область грудной клетки. Знакомый кинулся ее защищать и сам получил удар. Лезвие вошло в область груди. Гость скончался на месте преступления. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нож повредил сердце.

После чего злоумышленник стал преследовать с ножом супругу. Но она успела закрыться дома и вызвала полицию и «скорую помощь».

Пострадавшая была госпитализирована, а мужа задержали и отправили под стражу. На предварительно следствии обвиняемый не признал вину, утверждая, что оборонялся от избивавших его мужчины и супруги. Однако выдвинутая версия полностью опровергается собранными по уголовному уделу доказательствами.